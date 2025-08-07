Ветеран СВО сыграл свадьбу в Петрозаводске

Ветеран СВО Илья Титов и его невеста Ксения заключили брак 30 июля. Торжественная церемония состоялась во Дворце бракосочетания в Петрозаводске. Со знаменательным событием в их жизни молодоженов пришли поздравить родители, родственники и друзья. Пожениться молодые люди решили уже давно, но ждали подходящего момента.

Пара познакомилась три года назад в воинской части Петрозаводска. Илья там служил, а Ксения работала связисткой.

Она пришла ко мне на инструктаж. Как-то начали общаться, дружить сначала, и потом всё это переросло во что-то большее. Когда мы увиделись в первый раз, не могу сказать, что случилась любовь с первого взгляда. Но она привлекла меня своим голосом. Почему-то, когда я услышал ее по телефону, она мне звонила по рабочим моментам, я, наверное, потерял дар речи, и даже пришлось переспросить: «Что вы вообще хотели?,

— вспоминает Илья.

На СВО Илья Титов отправился в августе 2022 года, и, по словам молодоженов, расставание они переживали очень тяжело.

К тому моменту у нас уже были довольно крепкие отношения. Это один из самых тяжелых и больных моментов в моей жизни, но она молодец, меня поддержала и сказала: «Это твое решение, ты его принял, значит, так надо». А как может быть по-другому? Там люди, здесь люди, никак,

— рассказывает Илья.

Поддерживали связь молодые люди благодаря служебным телефонам, которые были у обоих. Когда была возможность, переписывались и иногда общались по видеосвязи. Ксения даже приезжала к будущему супругу «за ленточку». Когда Илья сообщил ей, что есть возможность приехать, девушка ни секунды не раздумывала и сразу же собралась к любимому. Когда боец получил ранение и его эвакуировали в Москву, Ксения также собралась и примчалась к своему избраннику.

Супруга отмечает, что Илья справедливый и ответственный человек.

Я его выбрала за его напористость, желание быть со мной, за то, что он даже мне в себе уверенности вселил. За нашу общую любовь к жизни и друг к другу,

— делится Ксения.

Илья пробыл на СВО до января этого года. Он служил офицером штаба, а в последний год исполнял обязанности начальника штаба полка. Илья Титов прошел отбор в региональную кадровую программу «Герои Карелии». Его наставником во время обучения будет Секретарь Избирательной комиссии Республики Карелия Григорий Футрик.

Молодоженов поздравила член Избиркома Карелии, заместитель министра национальной и региональной политики Республики Карелия, секретарь Общественного совета по реализации региональной программы «Герои Карелии» Наталья Баринова, а также ветеран СВО и участник программы «Герои Карелии» Александр Пожарский со своей супругой.

Фото: Оксана Кудряшова