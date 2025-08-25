25 августа 2025, 14:57
Происшествия

Верховный суд РК рассмотрит иск жителей поселка против минсельхоза

Жители поселка Ламбасручей намерены отстаивать свое право на чистую воду
Верховный суд Карелии
фото «Петрозаводск говорит»

Во вторник 26 августа состоится первое заседание в Верховном суде Карелии по иску жителей поселка Ламбасручей Медвежьегорского района.

Люди оспаривают утверждение границ нового рыбоводного участка площадью 77 гектаров в Уницкой губе Онежского озера — неподалеку от острова Миж и поселка Ламбасручей.

Местные жители считают, что появление уже восьмого форелеводческого хозяйства в Медвежьегорском районе - это уже перебор. Жители поселка хотят спокойствия и чистой воды в озерах.

Корреспондент нашей редакции будет следить за ходом заседания. Расскажем, удастся ли с помощью коллективного иска группе активистов отменить приказ министерства сельского хозяйства Карелии.

Ранее мы рассказывали о массовой гибели форели в садках в Ладожском озере. В Питкярантском округе мертвую форель свалили в силосную яму - рыба начала пухнуть, вонять и гнить под солнцем. Россельхознадзор проверил «озеро» гниющей форели и рассказал о выявленных нарушениях.

Обсудить
Метки: 
Ламбасручей Карелия
коллективный иск
Верховный суд
Минсельхоз
рыбоводный участок
форель