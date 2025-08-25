Верховный суд РК рассмотрит иск жителей поселка против минсельхоза

Во вторник 26 августа состоится первое заседание в Верховном суде Карелии по иску жителей поселка Ламбасручей Медвежьегорского района.

Люди оспаривают утверждение границ нового рыбоводного участка площадью 77 гектаров в Уницкой губе Онежского озера — неподалеку от острова Миж и поселка Ламбасручей.

Местные жители считают, что появление уже восьмого форелеводческого хозяйства в Медвежьегорском районе - это уже перебор. Жители поселка хотят спокойствия и чистой воды в озерах.

Корреспондент нашей редакции будет следить за ходом заседания. Расскажем, удастся ли с помощью коллективного иска группе активистов отменить приказ министерства сельского хозяйства Карелии.

Ранее мы рассказывали о массовой гибели форели в садках в Ладожском озере. В Питкярантском округе мертвую форель свалили в силосную яму - рыба начала пухнуть, вонять и гнить под солнцем. Россельхознадзор проверил «озеро» гниющей форели и рассказал о выявленных нарушениях.