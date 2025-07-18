Веревочный парк Norway Park в Карелии объявляет о наборе инструкторов

Станьте частью команды Norway Park КАРЕЛИЯ и получите возможность работать на природе, полную приключений.
Не упустите свой шанс. Заполните заявку прямо сейчас по ссылке.
Кандидатам предлагается:
- Конкурентную заработную плату: в среднем 70 000 рублей (зависит от количества отработанных смен),
- Официальное трудоустройство, включая возможность прохождения практики,
- Перспективы карьерного роста,
- Бесплатное питание и униформу,
- Увлекательную работу в молодом и дружном коллективе,
- Совместные развлекательные мероприятия и другие приятные бонусы.
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Контактное лицо: Иван Ткачук, тел. +7-911-405-76-36
Больше информации на сайте: ptz.norwaypark.ru
Norway Park Карелия открыт для любителей активного отдыха ежедневно: понедельник и вторник с 13:00 до 21:00, среда – воскресенье с 10:00 до 21:00.
Парк находится на территории ТРК «ЛОТОС PLAZA» (Лесной пр., 47А)
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