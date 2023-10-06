06 октября 2023, 13:07
Вера Брежнева развелась с Константином Меладзе
Певица официально объявила о разводе с продюсером
Вера Брежнева подтвердила слухи о расставании с Константином Меладзе. Она в своем аккаунте в соцсети 6 октября написала о новом альбоме и попутно упомянула о разводе.
Певица выпустила альбом из шести треков и отметила в публикации о нем, что снова одинока.
- Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем мини-альбоме,
- написала 41-летняя звезда.
Певица Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году в Италии. Ради экс-участница группы «ВИАГра» продюсер ушел от жены и троих детей. // фото: R-region/ pixabay.com