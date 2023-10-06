Вера Брежнева развелась с Константином Меладзе

Вера Брежнева подтвердила слухи о расставании с Константином Меладзе. Она в своем аккаунте в соцсети 6 октября написала о новом альбоме и попутно упомянула о разводе.

Певица выпустила альбом из шести треков и отметила в публикации о нем, что снова одинока.

- Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем мини-альбоме,

- написала 41-летняя звезда.

Певица Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году в Италии. Ради экс-участница группы «ВИАГра» продюсер ушел от жены и троих детей. // фото: R-region/ pixabay.com