Велосипедистов штрафуют на улицах Петрозаводска

С начала года в дорожных авариях в Петрозаводске травмы получили трое велосипедистов. Такую статистику приводит пресс-служба ГИБДД города.

Для предотвращения таких происшествий сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу с водителями двухколесного транспорта. Им напоминают о том, что необходимо соблюдать ПДД, спешиваться при переезде проезжей части.

Ежедневно в карельской столице около десяти велосипедистов нарушают правила дорожного движения и получают штраф в размере 800 рублей, отметили в ведомстве. // Фото ГИБДД