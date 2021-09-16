Велосипедиста сбили в Петрозаводске

Утром 15 сентября в Петрозаводске под колеса автомобиля попал велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

По данным ведомства, инцидент произошел в 7:40 около дома №6 по улице Архипова. 25-летняя водитель автомобиля «Хендай» наехала на 44-летнего велосипедиста, который двигался навстречу и выехал из-за припаркованного транспортного средства.

В результате аварии водитель двухколесного транспорта получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются. Фото источника