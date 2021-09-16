Сотрудницу кафе обокрали в Петрозаводске на рабочем месте

В полицию Петрозаводска обратилась 21-летняя женщина. Она рассказала, что у нее украли сумку, в которой лежали документы и банковская карта. Вскоре с карты начали пропадать деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что горожанка работает в одном из кафе карельской столицы. Придя на смену, она оставила свою сумку в шкафчике, оттуда ее и украли. Когда женщина начала получать уведомления о списании денег, она заблокировала карту. С нее успели исчезнуть 3500 рублей.

Под подозрение попал 29-летний мужчина. Он признался в краже и рассказал, что проходил мимо кафе и увидел, что дверь в подсобное помещение открыта. Тогда горожанин зашел внутрь, нашел сумку и быстро скрылся. Найденной картой он начал расплачиваться в магазинах, пока ее не заблокировали.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото pixabay.com/fsHH