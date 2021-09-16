Летние домики сгорели на юге Карелии

Вчера в 17 часов 15 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района поступило тревожное сообщение о пожаре на частной ферме в поселке Ламберг. По тревоге к месту происшествия выехали пожарные из города Сортавала, поселков Хелюля и Харлу, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то огнем был объят один из летних домиков и пламя уже перекинулось на соседнее строение. Протянув для бесперебойной подачи воды магистральную линию из Ладожского озера, расположенного в 100 метрах от места ЧП, огнеборцы сумели за короткое время остановить распространение огня и спасти всю ферму.

В результате ЧП огнем были значительно повреждены для летних деревянных домика на общей площади 56 квадратных метров. Причину этого серьезного пожара сейчас устанавливают специалисты.

Также вечером на юге Карелии произошел еще один пожар. В 18 часов 52 минуты в поселке Райвио Лахденпохского района предположительно из-за аварийного режима работы электрооборудования загорелся частный дом. В результате пожара в доме огнем были повреждены стена и потолок на площади три квадратных метра. В том, что дом не сгорел, большая заслуга поселковых бойцов добровольной пожарной команды. Сейчас по данному ЧП проводится проверка. Фото pixabay.com/12019