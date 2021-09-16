16 сентября 2021, 08:20
Два автомобиля столкнулись утром на Комсомольском проспекте
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент в карельской столице
Сегодня в 7:17 в Петрозаводске на Комсомольском проспекте в районе пересечения с Курганским проездом произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль «Нива» резко остановился на светофоре. Через пару мгновений сзади в него влетел другой внедорожник.
В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.