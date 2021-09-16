16 сентября 2021, 08:20
Происшествия

Два автомобиля столкнулись утром на Комсомольском проспекте

Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент в карельской столице

Сегодня в 7:17 в Петрозаводске на Комсомольском проспекте в районе пересечения с Курганским проездом произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль «Нива» резко остановился на светофоре. Через пару мгновений сзади в него влетел другой внедорожник.

В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.

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