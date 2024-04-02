02 апреля 2024, 10:23
Велосипедиста сбили в Карелии – вероятно, насмерть
Последствия ДТП снял на видео проезжавший мимо водитель
Страшное ДТП произошло в Кондопожском районе. Видео последствий этой аварии опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Автор ролика написал, что сбитый велосипедист лежит на дороге. Вероятно, он погиб.
Подробностей трагического происшествия пока нет, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ВКонтакте