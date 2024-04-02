В результате массового ДТП в Петрозаводске водитель попал в больницу

Вечером 1 апреля на улице Шотмана в Петрозаводске произошла массовая авария. В результате травмы получил 51-летний мужчина, сообщили в Госавтоинспекции.

Авария случилась в 19:05 около дома № 20. Сначала в Hyundai врезалась 31- летняя водитель KIA. Потом корейскую легковушку отбросило на ВАЗ- 2115, который был на буксире у Chevrolet Niva и двигался во встречном направлении.

Телесные повреждения получил водитель ВАЗ, его госпитализировали. Правоохранители ведут проверку. // фото: ГИБДД Петрозаводска