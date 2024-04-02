Мужчина в Сортавале демонтировал дома унитаз и едва не истек кровью

Обычный ремонт в Сортавале едва не закончился трагедией для 44-летнего мужчины. Он получил серьезные травмы при демонтаже унитаза у себя дома. Истекающего кровью пациента спасла бригада скорой помощи, рассказали в паблике Сортавальской ЦРБ.

Унитаз раскололся у хозяина квартиры в руках, осколки впились в руку. Раны были столь глубокими, что мужчина мгновенно потерял много крови. Он с трудом вызвал скорую помощь и заранее открыл медикам дверь.

Когда бригада прибыла на место ЧП, пациент был уже без сознания, со слабым пульсом, из-за большой кровопотери давление не определялось, рассказал фельдшер отделения скорой медицинской помощи больницы Олег Сайдаков.

По его словам, счет шел на минуты. Но медики смогли быстро остановить обильное кровотечение, тем самым спасли пациенту жизнь.

«Скорая» доставила его в Сортавальскую ЦРБ, хирурги обработали раны, перевязали локтевую артерию, ушили рану и госпитализировали. Из-за большой потери крови пришлось сделать переливание. Состояние пациента стабилизировали. Через несколько дней его выписали на амбулаторное лечение. // фото: unsplash.com