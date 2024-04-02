Случайный знакомый в Карелии потратил всю зарплату нетрезвого гостя

Житель одного из поселков в Кондопожском районе получил зарплату и решил отметить радостное событие. Он два дня был в гостях у малознакомого односельчанина и выпивал вместе с ним. Закончилось все печально, сообщили в МВД Карелии.

Когда 54-летний мужчина пришел в себя, то обнаружил, что в кармане куртки нет денег. Он помнил, что именно туда положил всю наличность, поэтому обратился в полицию.

Оказалось, что деньги украл 50-летний собутыльник потерпевшего. Он признался, что успел потратить 30 тысяч рублей на спиртное и продукты. Оставшиеся 5 300 рублей изъяли сотрудники полиции. Сейчас они проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. // фото: pixabay.com