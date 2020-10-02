Вчера вечером грузовик опрокинулся в Лахденпохском районе

1 октября в 17:21 пожарно-спасательное подразделение Лахденпохского района привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге А-121 «Сортавала», сообщает ГУ МЧС по Республике Карелия.

Опрокидывание грузового автомобиля произошло в Лахденпохском районе на 229 километре трассы А-121, неподалеку от поселка Мийнала.

На место происшествия выезжал спецавтомобиль и трое пожарных-спасателей.

Информация о пострадавших уточняется.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.