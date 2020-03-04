Василиса Володина рассказала, что принесет россиянам март

Астролог Василиса Володина, наиболее известная жителям России по телепередаче «Давай поженимся», рассказала, что изменится в жизни россиян с наступлением марта. Мнение Володиной приводит «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, первый месяц весны станет точкой пересечения планетарных влияний, сказала астролог Василиса Володина во вторник, 3 марта, в своем личном микроблоге.

По ее словам, все то, кто в мае и вместе с тем в октябре и ноябре 2019 года переживал существенные по своей значимости «сходные события», увидят в марте окончание всего этого «значимого процесса». При этом важно, чтобы события весны и осени прошлого года действительно были прочно связаны между собой. Это позволяет попасть в «планетарную волну».

«Пример, в мае прошлого года вложили деньги в квартиру, осенью начали ремонт, сейчас есть шанс въехать в новое жилье»,

- пояснила телепровидица в Instagram.

Так, если май и июнь 2019 года выдались богатыми на серьезные события, март 2020-го к ним вернется, что позволит их переосмыслить и, наконец, увидеть результат от «вложенных усилий в период с октябрь 2020 года до январь 2021-го включительно».

Тем, кто в первом весеннем месяце только подступает к каким-либо свершениям, стоит ориентироваться на май, июнь, а также январь, сентябрь и октябрь 2021 года. Все эти месяцы последовательно будет развиваться значимый этап в жизни, заключила звездный эксперт. Узнать, кому улыбнется Фортуна в Международный женский день, можно в нашем гороскопе на неделю со 2 по 8 марта.