Валентина Пивненко задекларировала доход почти в 9 миллионов рублей

Депутаты Госдумы отчитались о доходах за прошлый год. Сведения представлены на сайте Госдумы.

Валентина Пивненко, депутат Госдумы от Карелии, задекларировала доход в 8 миллионов 824 тысячи 401 рубль и 11 копеек. В прошлом году задекларированный доход зампредседателя комитета Госдумы составил чуть больше - 8 миллионов 935 тысяч 680 рублей 52 копейки.

Сведения о собственности за год не изменились. Валентина Пивненко владеет двумя гаражами, баней, домом площадью 103,5 кв.м, квартира площадью 137,3 кв.м, а также земельным участком (земли особо охраняемых территорий и объектов) площадью 2,5 га. Вся собственность находится в России. На время депутатских полномочий депутату предоставлена квартира площадью 84,8 кв.м. Автомобилей или других транспортных средств за депутатом не числится.

В конце февраля Евросоюз ввел санкции в отношении думских депутатов, включая Пивненко, дочь которой живет в Германии. В марте депутат возглавила Общественный штаб помощи жителям Донбасса. (фото пресс-служба правительства РК)