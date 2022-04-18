В Карелии инвалидам по зрению компенсируют расходы на поводырей

На сегодняшний день ежегодная денежная компенсация инвалидам по зрению расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводника составляет 28748 рублей, сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования.

Стоит отметить, что право на бесплатное получение поводыря имеют инвалиды по зрению старше 18 лет, у которых в программе реабилитации собака рекомендована. Для получении четвероного помощника необходимо подать заявление в отделение ФСС по месту жительства и заполнить анкету, чтобы кинологи могли подобрать наиболее подходящую собаку с учетом индивидуальных особенностей ее будущего хозяина, который затем проходит двухнедельную подготовку.

С учетом того, что обучение поводырей проводится в подмосковной Балашихе, расходы на дорогу и проживание, а также стоимость самой собаки полностью оплачивает ФСС. В случае, если инвалид по зрению самостоятельно покупает проводника, Фонд компенсирует траты. Кроме того, владельцы ежегодно получают денежную компенсацию на содержание и ветеринарное обслуживание своих помощников. Фото: pixabay.