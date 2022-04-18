В Петрозаводске прошел митинг, посвященный Дню воинской славы России

В понедельник на площади Кирова в Петрозаводске состоялся митинг-концерт в честь победы воинов князя Александра Невского над рыцарями Ливонского ордена в 1242 году на Чудском озере. В честь сражения 18 апреля отмечается день воинской славы России.

Мероприятие прошло у стелы Город воинской славы. В митинге-концерте приняли участие общественники, военнослужащие, депутаты, студенты, школьники, творческие коллективы. Участники вспомнили победу на Чудском озере, войну 1812 года и Великую Отечественную войну.

Руководитель общественной организации «Офицеры России» Валерий Таборов подчеркнул, что российским вооруженным силам, участвующим в спецоперации на Донбассе, как никогда нужна поддержка россиян. (фото пресс-служба главы РК)