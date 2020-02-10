Вакансия с зарплатой 150 тысяч рублей открыта в Петрозаводске

Портал «Петрозаводск говорит» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске.

Директор по строительству - (от 100 000 до 150 000 руб. на руки),

Начальник управления транспорта и учета электроэнергии - (до 110 000 руб. до вычета НДФЛ),

Машинист автокрана - (от 75 000 руб. на руки),

Руководитель группы магазинов - (от 74 000 руб. до вычета НДФЛ),

Эксперт по недвижимости - (от 70 000 руб. на руки).

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