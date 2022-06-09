Вахтовика ограбили в Петрозаводске

Вахтовика из Олонца ограбили в Петрозаводске. История произошла в начале июня, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, мужчина ехал на работу с пересадкой в карельской столице. В городе он познакомился с жителями Костомукши и Суоярвского района, которые также ненадолго прибыли в Петрозаводск. Мужчины решили скоротать время за алкогольными напитками.

Когда пришел час ехать, олончанин начал собираться. Новые знакомые предложили ему продолжить застолье, но вахтовик отказался. Тогда собутыльники решили похитить его банковскую карту. Мужчину ударили, забрали карту и телефон. Почти сразу же злодеи, испугавшись того, что их найдут, вернули мобильник и отправились в магазин тратить чужие деньги.

Олончанин, оправившись от удара, пошел искать нападавших. Он застал их на выходе из магазина - мужчины бросились в разные стороны. Вахтовик погнался за одним из злоумышленников, при этом успел несколько раз позвонить в дежурную часть полиции. В итоге мужчина догнал обоих нападавших, забрал свою карту и даже успел простить новых знакомых.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и нашли 34-летнего и 36-летнего мужчин. Было возбуждено уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Фото: pexels.com