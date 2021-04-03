В воскресенье воздух в Карелии прогреется до плюс 8

Завтра, 4 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью западный слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура ночью -2, -7°С, днем +3, +8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +2, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сегеже до +2, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сортавале до +5, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото mycdn.me