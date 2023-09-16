В воскресенье воздух в Карелии прогреется до плюс 17 градусов

Завтра, 17 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +15, +17°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северной половине небольшой, местами умеренный дождь, днем на большей части дожди, в отдельных районах сильные. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха ночью +6, +11°С, днем +12, +17°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +14, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +14, пасмурно, сильный дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»