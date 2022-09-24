В воскресенье воздух в Карелии не прогреется выше плюс 10

Завтра, 25 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3,+5°С, днем +7,+9°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7°С, днем +5,+10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +3+7, пасмурно, без осадков.

В Сегеже +5+7, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале +6+7, пасмурно, дождь.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Фото: unsplash.com