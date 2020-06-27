В воскресенье в Карелии серьезно похолодает

Завтра, 28 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+10, днем +15+17.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12, на севере местами до +2, днем +11+16, на юге местами до +19.

В Костомукше до +16, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +13, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +19, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.