В воскресенье в Карелии потеплеет до плюс 26 градусов

В воскресенье в Петрозаводске, согласно прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13, +15. Днем +21, +23.

9 августа в Карелии также облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер будет дуть ночью переменных направлений слабый, днем южный, юго-восточный умеренный. Ночью температура воздуха в пределах +11, +16. Днем +21, +26.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале ночью +11, днем +23;

В Кондопоге ночью +16, днем +22;

В Медвежьегорске ночью +14, днем +22;

В Олонце ночью +15, днем +25;

В Пудоже ночью +13, днем +23;

В Сегеже ночью +14, днем +22;

В Сортавале ночью +14, днем +26;

В Суоярви ночью +15, днем +23.