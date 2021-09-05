05 сентября 2021, 09:00
В воскресенье в Карелии ожидается до плюс 12 градусов тепла
Осень начинает править бал в республике: дневное тепло еще сохраняется, но местами дождливо
5 сентября в Петрозаводске облачно с прояснениями. По сообщению регионального Гидрометцентра, днем существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +8, +10.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +7, +12.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +10;
В Кондопоге днем +11;
В Медвежьегорске днем +10;
В Олонце днем +11;
В Пудоже днем +10;
В Сегеже днем +10;
В Сортавале днем +12;
В Суоярви днем +10. (фото «Петрозаводск говорит»)