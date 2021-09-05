В воскресенье в Карелии ожидается до плюс 12 градусов тепла

5 сентября в Петрозаводске облачно с прояснениями. По сообщению регионального Гидрометцентра, днем существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +8, +10.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +7, +12.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +10;

В Кондопоге днем +11;

В Медвежьегорске днем +10;

В Олонце днем +11;

В Пудоже днем +10;

В Сегеже днем +10;

В Сортавале днем +12;

В Суоярви днем +10. (фото «Петрозаводск говорит»)