05 сентября 2021, 09:00
Погода

В воскресенье в Карелии ожидается до плюс 12 градусов тепла

Осень начинает править бал в республике: дневное тепло еще сохраняется, но местами дождливо

5 сентября в Петрозаводске облачно с прояснениями. По сообщению регионального Гидрометцентра, днем существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +8, +10.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +7, +12.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +10;

В Кондопоге днем +11;

В Медвежьегорске днем +10;

В Олонце днем +11;

В Пудоже днем +10;

В Сегеже днем +10;

В Сортавале днем +12;

В Суоярви днем +10. (фото «Петрозаводск говорит»)

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