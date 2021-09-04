Сегодня ночью температура воздуха в Карелии понизится до пяти градусов

В воскресенье, 5 сентября, в Петрозаводске будет промозгло. По сообщению регионального Гидрометцентра, будет облачно с прояснениями. Ночью пойдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +4, днем +8, +10. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами прогнозируются небольшие дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью в0, -5 градусов, местами +1, +6. Днем немного потеплеет: +7, +12.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +2, днем +10;

В Кондопоге ночью +4, днем +11;

В Медвежьегорске ночью +3, днем +10;

В Олонце ночью +4, днем +11;

В Пудоже ночью +1, днем +10;

В Сегеже ночью +3, днем +10;

В Сортавале ночью +5, днем +12;

В Суоярви ночью +3, днем +10. (фото Natalia_Kollegova, pixabay.com)