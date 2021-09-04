Столбики термометра в Карелии сегодня не поднимутся выше плюс 10

Сегодня, 4 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +8, +10°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха +5, +10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +8, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже до +9, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +8, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/diego_torres