В трех районах Карелии проходят выборы

В трех районах Карелии в эти выходные проходят выборы. Голосование идет в течение двух дней, сообщает официальный паблик ЦИК РК.

Так, в Медвежьегорском районе дополнительно выбирают депутата Совета городского поселения. В Пудожском районе проходят выборы главы Красноборского сельского поселения и депутатов местного Совета. В Сортавальском районе идут дополнительные выборы депутата городского Совета.

По состоянию на 10 утра воскресенья явка составила 13,01%. Избирательные участки закроются в 20 часов. // Фото: vk.com/karelia_vybor