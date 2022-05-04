В Тепличном в пятницу пропадет электричество

Энергетики временно отключат электроснабжение в Тепличном, предупредили в администрации Петрозаводска.

Отключение запланировано на 6 мая. Электроэнергии не будет с 10 до 16 часов. Временные неудобства объяснили работами на сетях на улицах Парковая и Тепличная.

Напомним, 14, 20 и 21 мая также запланированы отключения электроэнергии в жилых комплексах на Древлянке. (фото pixabay.com, Rigby40)