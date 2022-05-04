04 мая 2022, 09:37
Юбилейный автопробег прошел в Лахденпохском районе
Украшенные флагами и символами Дня Победы машины проехались по памятным местам воинской славы
Юбилейный 10 автопробег, приуроченный к 9 Мая, состоялся в Лахденпохском районе. Организатором ежегодного мероприятия выступает общественная организация «Родной берег».
В этом году порядка 10 машин, украшенных флагами и символикой праздника, проехались по памятным местам воинской славы.
Одетые в форму времен Великой Отечественной войны участники автопробега провели митинги и возложили цветы к мемориалам и памятникам погибших защитников. Видео: vk.com/vestikarelia.