В СЗФО завершили ремонт ключевых участков федеральных трасс

Росавтодор в рамках эффективного использования средств Федерального дорожного фонда, включая дополнительные поступления от системы «Платон», продолжает масштабную программу модернизации дорог по всей стране. Работы повышают качество и пропускную способность трасс, уровень безопасность для всех участников движения, а также способствуют устойчивому социально‑экономическому развитию регионов.

В Северо‑Западном федеральном округе обновление дорожной сети в 2024 году велось особенно интенсивно. В Республике Карелия с опережением графика завершён ремонт участка федеральной трассы Р‑21 «Кола» на км 814 – км 830. На 16‑километровом отрезке в Беломорском районе выполнены работы по укреплению земляного полотна и устройству дорожной одежды — выравнивающего, нижнего и верхнего асфальтобетонных слоёв. Обустроены обочины, отремонтированы 10 водопропускных труб, установлены дорожные знаки и барьерное ограждение, нанесена разметка.

На соседнем участке трассы Р‑21 (км 830 – км 849) также проведён комплекс работ: устройство выравнивающего и нижнего слоёв, укладка износостойкого верхнего покрытия, обустройство обочин, восстановление датчиков температуры и состояния покрытия. На объекте в полном объёме смонтированы ограждения, установлены знаки и нанесена разметка, что повышает безопасность и эксплуатационные характеристики трассы.

Ещё один крупный объект — участок федеральной трассы А‑119 (совмещённой с Р‑21) на км 559 – км 599. Здесь уложены защитные слои дорожного полотна, обновлено 40 км покрытия на дороге, ведущей к значимому туристическому объекту региона — архитектурно‑историческому комплексу «Кижи». Эта магистраль связывает Медвежьегорский и Пудожский районы и имеет важное транспортное и туристическое значение.

Работы на обозначенных трассах проводились за счет средств Федерального дорожного фонда, который включает в том числе поступления от системы взимания платы с грузовиков массой от 12 тонн. С момента запуска онапополнил фонд более чем на 340 млрд рублей, что позволило обновить десятки тысяч километров трасс и построить сотни мостов по стране. Причем только в 2024 году «Платон» перечислил в казну свыше 52 млрд рублей.

Благодаря средствам Федерального дорожного фонда в прошлом году было отремонтировано более 485 км федеральных автомобильных дорог в 28 регионах, а также устроены слои износа ещё на 384 км федеральной сети.

Система «Платон» охватывает в целом около 893 тыс. перевозчиков и более 1,96 млн зарегистрированных грузовых автомобилей. Помимо финансового вклада, данные о движении большегрузов, которые собирает система, передаются Росавтодору и помогают точнее планировать сроки дорожных работ и обосновывать необходимость расширения отдельных участков. В Северо‑Западном федеральном округе зарегистрировано свыше 145 тыс. большегрузов, владельцами которых являются более 51 тыс. перевозчиков; наибольшая концентрация приходится на Санкт‑Петербург и Ленинградскую область, также в числе лидеров — Вологодская и Калининградская области.

Модернизация федеральных трасс будет продолжена с учётом как финансовых, так и аналитических ресурсов системы, что позволит поддерживать высокий уровень безопасности и качества дорожной инфраструктуры региона.