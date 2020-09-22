В Святозере поставили трудовой рекорд, обустраивая спортивный объект

Летом АО «ВАД», ремонтировавшее трассу «Кола», оказало спонсорскую помощь Святозерской школе в виде двух самосвалов (50 тонн) асфальтовой крошки, сообщает районная газета «Наша жизнь».

Но для отсыпки спортивной дорожки требовались мужские руки с лопатами и трактор.

12 сентября семеро святозерцев: Владимир Абрамов, Руслан Маляренко, Алексей Федотов, Сергей Федотов, Михаил Бутурлин, Анатолий Нестеров, Александр Нестеров за пять часов тяжелой работы справились с поставленной задачей.

«25 тонн на четверых с лопатами — это по 6 тонн на каждого! Каких слов благодарности мне подобрать — я даже не знаю... Все-таки классно осознавать, что есть люди, готовые прийти на помощь, даже несмотря на дождь и старые болячки...»,

— пишет в благодарственном посте в социальной сети организатор акции Любовь Нестерова.

Пояснение от редакции «Петрозаводск говорит»

На снимках видно, что еще трое святозерцев тоже не сидели без дела. Просто их рабочие инструменты были другими.