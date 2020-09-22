22 сентября 2020, 21:30
Общество

В Святозере поставили трудовой рекорд, обустраивая спортивный объект

Семеро жителей села, за пять часов тяжелой работы, оборудовали беговую дорожку для стадиона

Летом АО «ВАД», ремонтировавшее трассу «Кола», оказало спонсорскую помощь Святозерской школе в виде двух самосвалов (50 тонн) асфальтовой крошки, сообщает районная газета «Наша жизнь».

Но для отсыпки спортивной дорожки требовались мужские руки с лопатами и трактор.

12 сентября семеро святозерцев: Владимир Абрамов, Руслан Маляренко, Алексей Федотов, Сергей Федотов, Михаил Бутурлин, Анатолий Нестеров, Александр Нестеров за пять часов тяжелой работы справились с поставленной задачей.

«25 тонн на четверых с лопатами — это по 6 тонн на каждого! Каких слов благодарности мне подобрать — я даже не знаю... Все-таки классно осознавать, что есть люди, готовые прийти на помощь, даже несмотря на дождь и старые болячки...»,

— пишет в благодарственном посте в социальной сети организатор акции Любовь Нестерова.

Пояснение от редакции «Петрозаводск говорит»
На снимках видно, что еще трое святозерцев тоже не сидели без дела. Просто их рабочие инструменты были другими.

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Карелия
Пряжинский район
Святозеро
стадион