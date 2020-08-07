В субботу воздух в Карелии прогреется до плюс 26 градусов

В субботу, согласно прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха в ночные часы в пределах +12, +14. Днем +21, +23.

8 августа в Карелии также облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +21, +26.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +12, днем +23;

в Кондопоге ночью +14, днем +24;

в Медвежьегорске ночью +12, днем +23;

в Олонце ночью +13, днем +24;

в Пудоже ночью +10, днем +23;

в Сегеже ночью +12, днем +21;

в Сортавале ночью +15, днем +25;

в Суоярви ночью +14, днем +23.