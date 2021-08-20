В субботу в Карелии воздух прогреется до плюс 21

Завтра, 21 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +18, +20°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14°С, местами до +6°С, днем +16, +21°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +17, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +18, преимущественно ясно.

В Сортавале до +17, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/markusspiske