В субботу в Карелии потеплеет до плюс 15 градусов

В субботу, 21 мая, в Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -1, +1, днем +8, +10, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -4, +1, днем +10, +15, у водоемов местами +7, +10.

По данным гидрометцентра России, в Калевале ночью +1, днем +14;

в Кондопоге ночью 0, днем +11;

в Медвежьегорске ночью -2, днем +10;

в Олонце ночью -1, днем +13;

в Пудоже ночью -2, днем +11;

в Сегеже ночью -1, днем +10;

в Сортавале ночью +2, днем +14;

в Суоярви ночью -1, днем +12.

Ранее паблик «Погода Петрозаводска и Карелии» представил не радужный прогноз погоды. В мае по-прежнему сохраняется апрельские температуры, ночью местами заморозки. В последнюю неделю мая, возможно, потеплеет до плюс 20 градусов. Но, как отмечают синоптики сообщества, даже в прогнозе на июнь не видно мощного тепла. (фото pixabay.com, DenisK_2017)