В субботу в Карелии подморозит до минус 15

Завтра, 19 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -6°С, днем -1, -3°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный умеренный, на севере слабый. Температура воздуха ночью -3, -8°С, местами -10,-15°С, днем -1, -6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-6, преимущественно ясно.

В Сегеже -1-4, преимущественно ясно.

В Сортавале 0-3, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com