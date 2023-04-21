В субботу тепло, а в воскресенье возможен снег и дождь

В пятницу в столице Карелии переменная облачность и без существенных осадков. Синоптики обещают до 14 градусов тепла. А какая погода нас ждет в выходные, рассказали в ЕДСС со ссылкой на синоптиков.

В субботу в Петрозаводске все еще тепло – до плюс 15 градусов. Ветер западный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. Облачно с прояснениями.

В воскресенье немного похолодает – ожидается до плюс 8 градусов. Ветер западный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. Облачно, с прояснениями. При этом местами не исключены небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.