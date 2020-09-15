В среду жителям Карелии обещают дождь

В среду в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем прогнозируется небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах +2, +4. Днем +11, +13.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами в воздухе и на поверхности почвы прогнозируют заморозки, в отдельных районах туман. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6, местами до -2. Днем +8, +13.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +2, днем +10;

В Кондопоге ночью +8, днем +12;

В Медвежьегорске ночью +5, днем +12;

В Олонце ночью +8, днем +14;

В Пудоже ночью +6, днем +13;

В Сегеже ночью +5, днем +11;

В Сортавале ночью +8, днем +14;

В Суоярви ночью +7, днем +11.