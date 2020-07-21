21 июля 2020, 16:18
В среду в Карелии заметно похолодает
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 22 июля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Дождь, ночью сильный. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +13+15, днем +17+19.
В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов дожди, местами сильные. Днем в отдельных районах гроза. Ветер восточных направлений, днем на юге западных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +12+17, днем +16+21.
В Костомукше до +18, пасмурно, сильный дождь с грозой.
В Сегеже до +20, переменная облачность, дождь с грозой.
В Сортавале до +18, пасмурно, сильный дождь с грозой.
Геомагнитная обстановка в норме.