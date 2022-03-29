В среду в Карелии воздух прогреется до нуля

Завтра, 30 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура ночью -8, -10°С, днем 0, -2°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, днем местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12°С, местами до -17°C, днем 0, -5°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-12, пасмурно, снег.

В Сегеже -4-7, пасмурно, снег.

В Сортавале -2-9, пасмурно, возможен небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pixabay.com/Pexels