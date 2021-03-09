В среду в Карелии похолодает до минус 36

Завтра, 10 марта, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -27, -29°С, днем -9, -11°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -25, -30°С, по южным и центральным районам местами до -36°С, по северным районам местами -18, -23°С, днем -7, -12°С, местами до -16°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -12-21, ясно.

В Сегеже -12-21, ясно.

В Сортавале -13-22, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото vot69.ru