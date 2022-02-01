В среду в Карелии похолодает до минус 18

Завтра, 2 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью -9, -11°C, днем -7, -9°C. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью -8, -13°С, местами до -18°С, днем -6, -11°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -8-10, пасмурно, без осадков.

В Сегеже -8, пасмурно, снег.

В Сортавале -6-8, пасмурно, без осадков.

Ожидается умеренная геомагнитная буря. Фото pixabay.com/langll