01 февраля 2022, 16:18
В среду в Карелии похолодает до минус 18
Небольшой снег ожидается 2 февраля в республике
Завтра, 2 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью -9, -11°C, днем -7, -9°C. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью -8, -13°С, местами до -18°С, днем -6, -11°C.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -8-10, пасмурно, без осадков.
В Сегеже -8, пасмурно, снег.
В Сортавале -6-8, пасмурно, без осадков.
Ожидается умеренная геомагнитная буря. Фото pixabay.com/langll