10 августа 2021, 13:00
В Сортавальской ЦРБ меняют систему горячего и холодного водоснабжения
В главном корпусе сортавальской больницы идет капитальный ремонт
В здании Сортавальской ЦРБ начали менять системы холодного и горячего водоснабжения. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что работы идут в главном корпусе.
Здание построили в 1986 году, с тех пор трубы в нем не меняли. Инженерные сети капитально отремонтируют по республиканской программе модернизации учреждений первичного звена здравоохранения.
В текущем году, кроме замены всех стояков и труб в ЦРБ, планируют полностью модернизировать приемный покой главного корпуса и отремонтировать помещения больницы.
До окончания года также должны ввести ФАП в поселке Рускеала и новую амбулаторию с зубным кабинетом в Кааламо. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте