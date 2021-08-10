В Сортавальской ЦРБ меняют систему горячего и холодного водоснабжения

В здании Сортавальской ЦРБ начали менять системы холодного и горячего водоснабжения. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что работы идут в главном корпусе.

Здание построили в 1986 году, с тех пор трубы в нем не меняли. Инженерные сети капитально отремонтируют по республиканской программе модернизации учреждений первичного звена здравоохранения.

В текущем году, кроме замены всех стояков и труб в ЦРБ, планируют полностью модернизировать приемный покой главного корпуса и отремонтировать помещения больницы.

До окончания года также должны ввести ФАП в поселке Рускеала и новую амбулаторию с зубным кабинетом в Кааламо. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте