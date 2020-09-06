06 сентября 2020, 13:26
В сети появилось видео ночного пожара в Кеми
Очевидцы утверждают, что взорвался газовый баллон
Видеозапись ночного пожара в Кеми появилась в группе соцсети Подслушано l Кемь
Пользователь, выложивший запись так прокомментировал видео:
Кемь - Порт - Горит Отель
Позже - балон взорвался
Там были люди но они успели убежать
В пресс-службе МЧС редакции сообщили, что этой ночью в Кеми горел жилой дом, а не гостиница. «Петрозаводск говорит» сообщал об этом.
Судя по карте, от горевшего жилого дома до ближайшего отеля – 230 метров.
При появлении дополнительной информации о происшествии, мы опубликуем ее.