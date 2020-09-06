06 сентября 2020, 13:26
Происшествия

В сети появилось видео ночного пожара в Кеми

Очевидцы утверждают, что взорвался газовый баллон

Видеозапись ночного пожара в Кеми появилась в группе соцсети Подслушано l Кемь

Пользователь, выложивший запись так прокомментировал видео:

Кемь - Порт - Горит Отель
Позже - балон взорвался
Там были люди но они успели убежать

В пресс-службе МЧС редакции сообщили, что этой ночью в Кеми горел жилой дом, а не гостиница. «Петрозаводск говорит» сообщал об этом.

Судя по карте, от горевшего жилого дома до ближайшего отеля – 230 метров.

При появлении дополнительной информации о происшествии, мы опубликуем ее.

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Карелия
Кемь
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