Полиция загнала машину нарушителя в центр верхнего чапаевского кольца

Погоню сотрудников ГИБДД за легковушкой зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании Sampo.ru, сообщает ИА «Республика».

Вчера, около 23 часов, внимание полицейских привлек автомобиль, который ехал по Лесному проспекту со стороны Объездной.

Наряд ГИБДД начал преследовать машину.

Пытаясь уйти от погони водитель не справился с управлением и вылетел на газон верхнего чапаевского кольца, где гонщика и задержали.

Инцидент зафиксировала камера компании Sampo.ru.