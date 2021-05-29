В сети появились фото запуска мультимодального проекта РЖД в Сортавале

Сегодня из Сортавалы на Валаам отправился первый «Метеор» в рамках нового проекта Российских железных дорог.

С 29 мая на весь летний сезон холдинг «РЖД» запускает ежедневные мультимодальные туристические маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска на остров Валаам с использованием железнодорожного и водного транспорта. Пассажиры смогут воспользоваться поездами дальнего следования и пригородными поездами, а также комфортабельными скоростными водными судами «Метеор».

Для удобства пассажиров расписание «Метеоров», курсирующих от Сортавалы до острова Валаам и в обратном направлении, состыковано с расписанием поездов, прибывающих (и отправляющихся) на станцию Сортавала и новый остановочный пункт Сортавала-Центр.

Приобрести билеты как на мультимодальный маршрут, так и отдельно на «Метеор» можно на сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или в кассах.

«Петрозаводск говорит» писал об этом ранее.

Паблик «Вести Приладожья» опубликовал фото первого рейса судна на подводных крыльях «Метеор» в рамках нового проекта РЖД. // Фото: vk.com