В Санкт-Петербурге закрыли Консульство Польши

Сегодня в Санкт-Петербурге прекратило работу Консульство Польши, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Польской Республики.

«Сегодня, 8 января при участии посла Польши в России Кшиштофа Краевского состоялась церемония закрытия консульского учреждения Республики Польша в Санкт-Петербурге»,

- говорится в сообщении.

Закрытие Консульства стало следствием отзыва согласия России на деятельность данного учреждения. В свою очередь, это было ответом на закрытие Генерального консульства России в Познани. // Фото: natanaelginting / Freepik