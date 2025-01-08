08 января 2025, 18:20
В Санкт-Петербурге закрыли Консульство Польши
Последовал ответ России на действия польской стороны
Сегодня в Санкт-Петербурге прекратило работу Консульство Польши, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Польской Республики.
«Сегодня, 8 января при участии посла Польши в России Кшиштофа Краевского состоялась церемония закрытия консульского учреждения Республики Польша в Санкт-Петербурге»,
- говорится в сообщении.
Закрытие Консульства стало следствием отзыва согласия России на деятельность данного учреждения. В свою очередь, это было ответом на закрытие Генерального консульства России в Познани. // Фото: natanaelginting / Freepik