В салонах МегаФона откроются банковские отделения

МегаФон и Промсвязьбанк (ПСБ) приступили к реализации розничного проекта по открытию на базе салонов связи оператора дополнительных офисов банка

Совместная инициатива позволит МегаФону существенно упростить регистрацию договоров по оказанию услуг связи для клиентов в условиях новых требований законодательства.

Первый дополнительный офис ПСБ* открылся во флагманском салоне МегаФона на площади Восстания в Санкт-Петербурге (Лиговский проспект, 43-45А). Теперь в салоне можно не только приобрести телефон или оформить договор связи, но и воспользоваться банковскими услугами — открыть счет, оформить карту, получить консультации по розничным продуктам ПСБ.

Кроме того, сотрудники банка, находящиеся в салоне связи оператора, осуществляют регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС). Для этого необходимо предварительно завести учетную запись на портале Госуслуг, а также провести процедуру ввода и сохранения в ЕБС изображения лица и записи голоса. Вся процедура занимает не более 10 минут.

Совместная инициатива оператора и ПСБ позволит действующим и новым клиентам МегаФона существенно сократить суммарные временные затраты на оформление договора об оказании услуг связи, объединив сдачу биометрии и активацию сим-карты в один визит.

Кроме того, операторы связи до 1 июля текущего года обязаны привести в соответствие с действующим законодательством ранее заключенные договоры связи.

Таким образом, процедура регистрации в ЕБС касается не только новых, но и действующих абонентов, являющихся иностранными гражданами. И произвести ее можно будет также в салоне МегаФона, объединив визит с оплатой мобильной связи, покупкой нового гаджета и другими процедурами.

Следует отметить, что с 1 апреля текущего года использование биометрии станет одной из опций (наряду с использованием Госуслуг) идентификации, необходимой для активации приобретенных сим-карт и для абонентов-граждан Российской Федерации.

«Проект выгоден всем сторонам. Мы сможем оказывать нашим абонентам новую услугу. А самое главное — наши клиенты теперь могут сэкономить время при приобретении сим-карты»,

— резюмирует директор департамента по стратегии и развитию продаж Давид Борзилов.

* ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ), генеральная лицензия №3251.

Фото: Мегафон

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