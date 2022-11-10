В российском регионе запретили продажу алкоголя

В Херсонской области запретили продажу алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ врио губернатора региона Владимира Сальдо.

Алкогольную и спиртосодержащую продукцию более нельзя продавать в Херсонской области ни в магазинах, ни в заведениях общественного питания. За нарушение предписания грозит административный штраф.

Напомним, накануне в Минобороны РФ заявили об отводе российских войск за Днепр. Генерал Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу, что полноценно снабжать Херсонскую область невозможно. Фото: unsplash.com